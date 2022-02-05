Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес влаштувала романтичне зведення разом з Беном Аффлеком після невеликої перерви. У Мережі вже давно обговорюють примерение зірок після двадцяти років мовчання.

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Більш того, пара продовжує підтримувати зв'язок навіть незважаючи на різних і завантажений графік.

Як можна помітити, пара дуже щаслива один з одним і любить показувати на камеру свою прихильність. За словами 52-річної Лопес, Їхні стосунки вже не такі, як багато років тому.

Тепер вони розумніші і у них більше досвіду, хоч вони захоплені різними речами і у них є діти, їм все ж вдається знаходити час один на одного.

"Нам слід бути дуже уважними по відношенню до всіх життєвих аспектів. Це такий прекрасний час для всіх", - заявила вона раніше.

Також Лопес розповідала, що кожен вільний час вона присвячує і сім'ї, і своєму обранцеві. Так як бути з дійсно коханою людиною-велика рідкість.

До цього ми писали, перед виходом комедії, в якій вона знялася в головній ролі і перетворилася на навіжену наречену, артистка весь час інтригує соцмережі.

Кінострічка називається» Виходь за мене", маючи на увазі романтичну історію. До виходу залишилося кілька днів, тому Лопес всіляко нагадує про прем'єру. Про неї йшлося з грудня, після завершення останніх сцен.

Як можна помітити, на нових кадрах Дженніфер також показала і себе в усій красі в джинсовому костюмі і прикрила зайве сумочкою.

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