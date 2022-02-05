Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес устроила романтичное сведание вместе с Беном Аффлеком после небольшого перерыва. В сети уже давно обсуждают примерение звезд после двадцати лет молчания.

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Более того, пара продолжает поддерживать связь даже несмотря на разных и загруженный график.

Как можно заметить, пара очень счастлива друг с другом и любит показывать на камеру свою привязанность. По словам 52-летней Лопес, их отношения уже не такие, как много лет назад.

Теперь они умнее и у них больше опыта, хоть они увлечены разными вещами и у них есть дети, им все же удается находить время друг на друга.

«Нам следует быть очень внимательными по отношению ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех», — заявила она ранее.

Также Лопес рассказывала, что каждое свободное время она посвящает и семье, и своему избраннику. Так как быть с действительно любимым человеком – большая редкость.

До этого мы писали, перед выходом комедии, в которой она снялась в главной роли и превратилась в взбалмошную невесту, артистка все время интригует соцсети.

Кинолента называется «Выходи за меня», подразумевая романтическую историю. До выхода осталось несколько дней, поэтому Лопес всячески напоминает о премьере. О ней говорилось с декабря, после завершения последних сцен.

Как можно заметить, на новых кадрах Дженнифер также показала и себя в всей красе в джинсовом костюме и прикрыла лишнее сумочкой.

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