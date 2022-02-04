Як пише Politeka.net, бізнесмен, який вже після фіналу "Холостячки" зберіг близькі стосунки зі співачкою, поділився в Instagram розповіддю про своє захоплення.

Тарапата зізнався, що кілька років тому познайомився з таким видом дозвілля, як серфінг.

"У момент коли мене ковбасила, як в пральній машинці, чергова хвиля, я зрозумів-так, це моє! Але за іронією долі, як тільки для себе я визначив серф як хобі, протягом останніх років не було жодної можливості до цього повернутися! Але зараз я нарешті тут і я щасливий!", - розповів Тарапата.

Зараз він відпочиває на Шрі-Ланці і, за його словами, серфінг – єдине хобі, заради якого він готовий вставати щоранку о 7 годині і бігти за дошкою.

Бізнесмен додав, що цього року планує ще повернутися до цього заняття.

У коментарях до його посту відзначилася Огневич.

"Класне хобі, я вважаю", - написала співачка.

"Готуйся", - відповів на її репліку Тарапата, додавши підморгуючий смайлик.

На це Злато відповіла смайликами з вогнем.

У фіналі "Холостячки" Огневич віддала перевагу Андрію Задворному, однак пара розлучилася майже відразу після кінця зйомок. За словами співачки, в той період їй було важко, проте Тарапата її підтримав. Зараз вони стверджують, що між ними близькі стосунки, проте поки про романтику мови не йде.

Нагадаємо, відкинутого "Холостячкою" Огневич Тарапату засікли в компанії загадкової брюнетки.

Як повідомляла Politeka, Фіналіст "Холостячки" Тарапата поплатився за свою самовпевненість.

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