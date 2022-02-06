Українська співачка та колишня солістка популярного гурту "ВіаГра" Санта Дімопулос похизувалася кадрами з розкішного відпочинку на Мальдівах.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 34-річна співачка Санта Дімопулос, яка засвітилася у проєкті Костянтина Меладзе "Фабрика зірок-3" та деякий час була солісткою гурту "ВІА Гра", часто ділиться з шанувальниками особистим життям.

Цього разу Дімопулос опублікувала декілька кадрів з розкішного відпочинку на Мальдівах. Як бачимо, Санта зі своєю маленькою дочкою Софією від впливового бізнесмена Ігоря Кучеренка гралася у бірюзовій воді.

"Листівка з Мальдів", - підписала кадр співачка.

Також Санта показала шанувальникам маленьку Софію, яка лежала на лежанці та співала веселу пісеньку про паровоза, у неї непогано виходило. Санта допомогла дівчинці.

Варто сказати, що Санта Дімопулос - чемпіонка світу з бодібілдингу та фітнесу, тому навіть на відпочинку займається займається спортом. Вона показала кадри зі спортзалу, куди прийшла у коротких шортах та майці.

"Не без цього", - написала співачка.

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