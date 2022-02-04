Екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка перемогла в одному з сезонів "Танців з зірками", поділилася цікавими кадрами.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, перший місяць нового року провела в ОАЕ, а потім вирушила на Мальдіви.

У новому пості артистка вирішила підсумувати свій відпочинок в ОАЕ, і розповіла про місця, які радить відвідати, а також поділилася знімками.

На кадрах Санта Дімопулос позувала як сама, також і з маленькою донькою Софією, яку народила своєму чоловікові, бізнесменові Ігорю Кучеренко.

"Красуні», «Краща», "дивлюся на фото, і розумію - як вам пощастило народитися красивою", - відреагували на знімки в мережі.

Санта Дімопулос не залишила останню репліку без відповіді.

"Спасибі) але тут справа не в пощастило, повірте) особливо після 30 це вже щоденна праця)», - написала співачка.

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