Відома співачка і дружина бізнесмена Ігоря Кучеренка Санта Дімопулос розповіла про те, як провела перший місяць нового року в Дубаї.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка перемогла в одному з сезонів шоу "Танців з зірками", поділилася у своєму Instagram яскравими кадрами з Дубая. Виявилося, що в ОАЕ зірка провела цілий місяць разом з сім'єю.

На нових фотографіях Санта відображена на прогулянці в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в яскравому строкатому костюмчику з цікавим візерунком, який злегка майорить на вітрі. Цей наряд красиво підкреслив стрункі форми співачки, свій образ вона доповнила невеликою чорною сумочкою. Волосся красуні акуратно зібрані, а на її обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Дімопулос розповіла, як почався її рік: "Я задоволена своїм початком цього року. Не дивлячись на погоду (не завжди хорошу), мені в цей раз дуже зайшло проведення часу в Дубаї) ми зняли будинок на місяць і дуже розмірено, спокійно, по-сімейному, і по-домашньому провели цей час. Регулярно займалися спортом, нормально харчувалися, багато проводили час з дітьми, гуляли, відсипалися, читали, сміялися і раділи кожному дню".

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