52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес вирішила зняти сценічний кліп-рекламу перед виходом фільму зі співаком Малумою.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес скоро вразить шанувальників образом зухвалої нареченої, яка вийде заміж за першого зустрічного з вулиці після одного незручного випадку. Причому романтична комедія виходить вже на День закоханих, тому всі учасники філмьа активно інтригують новими кадрами.

Так, цього разу Дженніфер Лопес у шкіряному костюмі з топіком на маленьких завязочках ефектно пройшлася на сцені. З молодим співаком Малумою артистка вирішила пококетувати перед публікою, створюючи інтригу в їх спілкуванні заради реклами нового фільму.

До слова, пара вже не раз разом знімала кліпи і виступала:

"Боже, яка красива жінка; може дозволити романтику; загралася, як дівчинка; а які погляди кидають; принадність!; Моя улюблена пісня зараз❤; найкрасивіша жінка в світі❤️😍; змушує мене закохуватися; дивовижний голос Джо; не можу дочекатися😍; вона закохається в нього наступним 😩».

Також Лопес нещодавно розповіла, що в комедії вона знімалася разом зі співаком Малумой. Спеціально до цього дня вони підготувалися і записали тематичний трек.

Для запису невеликого ролика з рекламою сигналу Лопес вибрала розкішне біле плаття в підлогу, пухнасту накидку з пір'ям і дорогі прикраси з великим перлами. Причому не обійшлося без парного позування з молодим співаком.

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