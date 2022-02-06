Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес скоро вразить шанувальників образом зухвалої нареченої, яка вийде заміж за першого зустрічного з вулиці після одного незручного випадку. Причому романтична комедія виходить вже на День закоханих, тому всі учасники філмьа активно інтригують новими кадрами.
Так, цього разу Дженніфер Лопес у шкіряному костюмі з топіком на маленьких завязочках ефектно пройшлася на сцені. З молодим співаком Малумою артистка вирішила пококетувати перед публікою, створюючи інтригу в їх спілкуванні заради реклами нового фільму.
До слова, пара вже не раз разом знімала кліпи і виступала:
"Боже, яка красива жінка; може дозволити романтику; загралася, як дівчинка; а які погляди кидають; принадність!; Моя улюблена пісня зараз❤; найкрасивіша жінка в світі❤️😍; змушує мене закохуватися; дивовижний голос Джо; не можу дочекатися😍; вона закохається в нього наступним 😩».
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Також Лопес нещодавно розповіла, що в комедії вона знімалася разом зі співаком Малумой. Спеціально до цього дня вони підготувалися і записали тематичний трек.
Для запису невеликого ролика з рекламою сигналу Лопес вибрала розкішне біле плаття в підлогу, пухнасту накидку з пір'ям і дорогі прикраси з великим перлами. Причому не обійшлося без парного позування з молодим співаком.
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