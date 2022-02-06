52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес решила снять сценичный клип-рекламу перед выходом фильма с певцом Малумой.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес скоро впечатлит поклонников образом дерзкой невесты, которая выйдет замуж за первого встречного из улицы после одного неловкого случая. Причем романтичная комедия выходит уже на День влюбленных, поэтому все участники филмьа активно интригуют новыми кадрами.

Так, в этот раз Дженнифер Лопес в кожаном костюме с топиком на маленьких завязочках эффектно прошлась на сцене. С молодым певцом Малумой артистка решила пококетничать перед публикой, создавая интригу в их общении ради рекламы нового фильма.

К слову, пара уже не раз вместе снимала клипы и выступала:

«Боже, какая красивая женщина; Может позволить романтику; заигралась, как девочка; А какие взгляды бросают; Прелесть!; Моя любимая песня сейчас ❤; Самая красивая женщина в мире ❤️😍; заставляет меня влюбляться; Удивительный голос Джо; Не могу дождаться 😍; Она влюбится в него следующим 😩».

Также Лопес недавно рассказала, что в комедии она снималась вместе с певцом Малумой. Специально к этому дню они подготовились и записали тематический трек.

Для записи небольшого ролика с рекламой сигнла Лопес выбрала роскошное белое платье в пол, пушистую накидку с перьями и дорогие украшения с крупным жемчугом.

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