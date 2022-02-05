Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 46-річна українська співачка Наталія Могилевська часто ділиться з шанувальниками різними фото та відео, а також розповідає про своє життя.

Цього разу Могилевська показала кадри з показу нової колекції легендарного українського дизайнера Сергія Бизова. Зауважимо, що на захід співачка прийшла у чорній сукні на бретельках поверх якої одягнула 20-річне кімоно ще з першої колекції модельєра, а образ доповнила красивою прикрасою.

Дизайнер Сергій Бизов, коли побачив Могилевську у цьому кімоно, відреагував дуже емоційно: "Це повний п****ц. Цьому 20 років".

"Почула протягом вечора різні запитання та коментарі від журналістів, але хочу зараз дізнатися про вашу думку", - запитала Могилевська у шанувальників.

"Якщо одяг у радість, у хорошому вигляді, то яка різниця скільки їй років!!", "Це дуже круто 😍👏👏 і річ до речі дійсно на всі часи, кімоно та стиль під нього не можуть застаріти, але і як данина поваги дизайнеру 👏👏🔥", "Ексклюзив-молодець, що зберегла, Бизов обалдел👏", "Чудово виглядаєте! 😍🔥❤️", "Супер 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали шанувальники.

Раніше Politeka повідомляла, що Могилевська постала перед Осадчою у вбранні з вражаючим вирізом: на межі фолу.

Нагадаємо, що Могилевська збентежила виглядом з келихом в руках: "У мене для вас подарунок".

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