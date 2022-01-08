46-річна співачка Наталія Могилевська опублікувала звернення у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
Наталія Могилевська була відображена перед новорічною ялинкою. Співачка вбралася в шкіряну спідницю і светр з блисками, підкресливши талію шкіряним поясом.
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"З Різдвом! Нехай Бог дарує нам любов, тепло, затишок в наших будинках. Прощення всього, що ми робили і робимо не так і допоможе нам подяку, повагу один до одного і безумовна любов. Любові нас всім! З Різдвом Христовим", - звернулася співачка до українців.
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Шанувальники співачки відповіли на привітання.
"З Різдвом вас Наталя всіх благ Вам і вашим рідним", "спасибі і вас зі святом", "ви найкраща", - пишуть в коментарях.
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