Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка веде авторську програму "Світське життя". Зірка в "Мистецькому Арсеналі" взяла коментар у співачки Наталії Могилевської, яка прийшла на"Український тиждень моди". Кадри з події були опубліковані в сторіс" світлого життя " в Instagram.

На кадрах Катя Осадча була в костюмі і з капелюшком. Поруч стояла Могильовський, яка вибрала для заходу чорну сукню з вражаючим вирізом.

На шматочку відео Могильовський розповідала про своє вбрання, а Котити питала, як Наталія сьогодні збиралася.

Популярні новини зараз

Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."

Обірвалося життя знаменитого актора: "Виграв битву з раком, але зазнав поразки від..."

Аліна Гросу показала Осадчій розкішні хороми своєї родини: кришталеві люстри і різьблені меблі

Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."

Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Показати ще

А до цього Могильовський засвітилася в цьому вбранні разом з Олею Поляковою. Зірки зробили кілька Селфі, які були опубліковані в сторіс Instagram Олі.

Нагадаємо, Полякова вдосконалила свою зовнішність і сама здивувалася результату

А ще Politeka писала, що Полякову кличуть на Євробачення, продюсер співачки розкрив подробиці

Також Politeka повідомляла, що Полякова змусила танцювати Дорофєєву після конфліктів на "Голосі країни"