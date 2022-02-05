Ведуча" світлого життя " Катя Осадча взяла коментар у співачки Наталії Могилевської, яка вразила виглядом у сукні з вражаючим вирізом.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка веде авторську програму "Світське життя". Зірка в "Мистецькому Арсеналі" взяла коментар у співачки Наталії Могилевської, яка прийшла на"Український тиждень моди". Кадри з події були опубліковані в сторіс" світлого життя " в Instagram.

На кадрах Катя Осадча була в костюмі і з капелюшком. Поруч стояла Могильовський, яка вибрала для заходу чорну сукню з вражаючим вирізом.

На шматочку відео Могильовський розповідала про своє вбрання, а Котити питала, як Наталія сьогодні збиралася.

А до цього Могильовський засвітилася в цьому вбранні разом з Олею Поляковою. Зірки зробили кілька Селфі, які були опубліковані в сторіс Instagram Олі.

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