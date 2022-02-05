Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 46-летняя украинская певица Наталья Могилевская часто делится с поклонниками различными фото и видео, а также рассказывает о своей жизни.

На этот раз Могилевская показала кадры с показа новой коллекции легендарного украинского дизайнера Сергея Бызова. Заметим, что на мероприятие певица пришла в черном платье на бретельках поверх которого надела 20-летнее кимоно еще из первой коллекции модельера, а образ дополнила красивым украшением.

Дизайнер Сергей Бызов, когда увидел Могилевскую в этом кимоно, отреагировал очень эмоционально: "Это полный п***ц. Этому 20 лет".

"Услышала в течение вечера различные вопросы и комментарии от журналистов, но хочу сейчас узнать о вашем мнении", - спросила Могилевская у поклонников.

"Если одежда в радость, в хорошем виде, то какая разница сколько ей лет!!", "Это очень круто 😍👏👏 кстати действительно на все времена, кимоно и стиль под него не могут устареть, но и как дань уважения дизайнеру 👏👏🔥 ", "Эксклюзив-молодец, что сохранила, Бызов обалдел 👏 ", "Прекрасно выглядите! 😍🔥❤️", "Супер 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали поклонники.

Ранее Politeka сообщала, что Могилевская предстала перед Осадчей в наряде с впечатляющим вырезом: на грани фола.

Напомним, что Могилевская смутила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".

Также Politeka писала, что Могилевская в кожаной юбке перед елкой захватила кадрами: "Вы самая лучшая".