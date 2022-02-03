Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка весь час вражає фанатів результатами свого схуднення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася в мережі кумедними кадрами з ще однією українською зіркою Олею Поляковою.

На фотографіях співачки позують десь у закуліссі Національного палацу мистецтв України. Перед камерою обидві з'явилися при повному параді – з макіяжем і красивими укладаннями, а головне це їх сяючі посмішки.

У підписі до публікації Могильовський написавши: "Олька @polyakovamusic, забула запросити тебе на концерт 9-10 березня в Києві. Будеш? 😉 Рада була зустрічі! Ти, як завжди, персик 🍑 #могилевська #полякова". Користувачі тут же почали коментувати нові фото Могилевської та Полякової: "Наталя, ви шикарна красуня", "Вау, які вогняні", "Красуні", "Ну нічого собі, які крутяшки", "Краса. До зустрічі в Полтаві. Чекаємо Вас", "Супер дівчатка", "Ви неймовірні", "Наша національна гордість наші талановиті красуні".

Нагадаємо, Могилевська поділилася своїм болем від втрати, роки не лікують: "Шкода, що пішов так рано".

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова без макіяжу і в домашньому вигляді засвітила Макса Барських: "Жабу погодувала".

Також Politeka писала, що Полякова, Могилевська та інші зірки показали, як треба проводити вихідні: "Саме час".