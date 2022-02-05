Слава Камінська викликала суперечки в мережі після несподіваної зміни іміджу і зачіски, нагадавши всім Ірину Білик.

Як пише Politeka.net, співачка Слава Камінська нещодавно зважилася на зміну іміджу і перетворила звично руді локони в світло русяве, а також змінила стрижку на каре. У новому грайливому образі артистка з'явилася на зйомках Світського життя, тому отримала масу відгуків.

У стильному чорному костюмі і в оновленому іміджі зірка вирішила з'явитися на зйомках шоу з Катею Осадчою. Однак далеко не всі оцінили помітні зміни в образі Камінської.

"Що тільки Каті Я не розповіла ... 🤣 але все чесно❤️ Елечка, вітаю тебе з черговим вогнем❤️ Рада Рада тебе носити, підтримувати і взагалі бути поруч😘 @kosadcha @gasanova_elvira" - пише під кадрами Камінська.

У мережі відреагували:

"Кохана ❤️; яка ти красива; так((( пластика - зло(( і це впадає в очі після 30+++ (((; я думав це Іра Білик біля Каті; Подумала, що Ірина Білик; відразу вирішив, що Іра Білик, потім думаю, ні, точно, це ж Вікторія Боня, придивився – Слава; Слава, вилиці перебір.; ️ ️ я спочатку подумала Це Ірина Білик, дивлюся і думаю: треба ж як помолодшала 😂».

Причому заради нового образу артистці довелося вибілити і знебарвити волосся, щоб вийти з насиченого рудого відтінку.

Після Слава показала, що на цьому її перетворення не закінчуються, далі майстер в салоні затонував знебарвлені локони під натуральний відтінок. На цьому також Камінська не зупинилася, тому вирішила обрізати волосся до незвично короткої довжини.

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