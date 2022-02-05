Слава Каминская вызвала споры в сети после неожиданной смены имиджа и прически, напомнив всем Ирину Билык.

Как пишет Politeka.net, певица Слава Каминская недавно решилась на смену имиджа и превратила привычно рыжие локоны в светло русые, а также сменила стрижку на каре. В новом игривом образе артистка появилась на съемках Светской жизни, поэтому получила массу отзывов.

В стильном черном костюме и в обновленном имидже звезда решила появиться на съемках шоу с Катей Осадчей. Однако далеко не все оценили заметные перемены в образе Каминской.

«Что только Кате я не рассказала… 🤣 Но всё честно❤️ Элечка, поздравляю тебя с очередным огнём❤️‍🔥 Рада тебя носить, поддерживать и вообще быть рядом😘 @kosadcha @gasanova_elvira» - пишет под кадрами Каминская.

В сети отреагировали:

«Любимая ❤️; какая ты красивая; Да((( пластика- зло(( и это бросается в глаза после 30+++(((; я думал это Ира Билык возле Кати; Подумала, что Ирина Билык; Сразу решил, что Ира Билык, потом думаю, нет, точно, это же Виктория Боня, пригляделся – Слава; Слава, скулы перебор.; 🤦🏻‍♀️я сначала подумала это Ирина Билык, смотрю и думаю: надо же как помолодела 😂».

Причем ради нового образа артистке пришлось выбелить и обесцветить волосы, чтобы выйти из насыщенного рыжего оттенка.

После Слава показала, что на этом ее преображения не заканчиваются, далее мастер в салоне затонировал обесцвеченные локоны под натуральный оттенок. На этом также Каминская не остановилась, поэтому решила обрезать волосы до непривычно короткой длинны.

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