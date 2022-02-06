Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина 35-річного популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева) часто ділиться не тільки світлинами з чоловіком та синами Данилом і Платоном, а й публікує особисті фото.
Цього разу Ірина опублікувала нове фото з мальдівського пляжу. Дружина Монатіка була у прозорих окулярах з чорною оправою та у леопардовому купальнику, який вигідно підкреслив її форми.
"З дикої сторони 🐅🐾🐾", - написала Ірина Монатік.
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На фото відреагувала відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка поставила смайлик ❤️.
Шанувальники зробили їй багато коментарів.
"Ну яка ж приголомшлива дівчинка ❤️", "Ой йой йой 😍😍😍🔥🔥", "😍😍😍😍😍😍леопардиця", "Красива😍", "Ірочко! Стільки краси в одній людині ❤️❤️🔥…!", "Ну ти прямо🔥🔥🔥 😍", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина Монатіка підкорила видом на пляжі і грандіозними планами з чоловіком: "Всесвіт весь твій".
Нагадаємо, що Монатік розсмішив українців "стражданнями" на Мальдівах: "Ох, як хочеться...".
Також Politeka писала, що "Повинна носити тільки міні": дружина Монатіка покрасувалася в купальнику, Дорофєєва оцінила.