Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка Ірина похизувалася новими кадрами з розкішного відпочинку на Мальдівах, куди відправилася з чоловіком і синами.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина 35-річного популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева) часто ділиться не тільки світлинами з чоловіком та синами Данилом і Платоном, а й публікує особисті фото.

Цього разу Ірина опублікувала нове фото з мальдівського пляжу. Дружина Монатіка була у прозорих окулярах з чорною оправою та у леопардовому купальнику, який вигідно підкреслив її форми.

"З дикої сторони 🐅🐾🐾", - написала Ірина Монатік.

На фото відреагувала відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка поставила смайлик ❤️.

Шанувальники зробили їй багато коментарів.

"Ну яка ж приголомшлива дівчинка ❤️", "Ой йой йой 😍😍😍🔥🔥", "😍😍😍😍😍😍леопардиця", "Красива😍", "Ірочко! Стільки краси в одній людині ❤️❤️‍🔥…!", "Ну ти прямо🔥🔥🔥 😍", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина Монатіка підкорила видом на пляжі і грандіозними планами з чоловіком: "Всесвіт весь твій".

Нагадаємо, що Монатік розсмішив українців "стражданнями" на Мальдівах: "Ох, як хочеться...".

Також Politeka писала, що "Повинна носити тільки міні": дружина Монатіка покрасувалася в купальнику, Дорофєєва оцінила.