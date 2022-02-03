Так, 35-річний Монатік опублікував кумедні кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких злякано тікав по пляжу від "злого динозавра", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
У підписі Дмитро розкрив, що ховається під зубастим монстром - виявляється, думки про роботу заважають артистові насолоджуватися відпочинком.
"Я і мої думки про роботу на відпочинку vol.2️ 🏃🏻〽️🦖", - йдеться в повідомленні.
Одними з перших пост прокоментували дружина Монатіка та ведуча Леся Нікітюк. Обидві дівчини залишили характерні смайлики.
"Вогонь😂😂"; "😂 чому так смішнооооо"; "🤣 вам з командою треба знімати і зніматися в кіно"; "Ох, як хочеться відпочити без тих динозаврів😂"; "Аххх! Ви моя любов!!!!"; "Так... Навіть на відпочинку неможливо розслабитися))", - приєдналися до обговорення інші.
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Раніше Монатік показував у соцмережі "куточок" на Мальдівах, де віддається думкам про роботу.
"Розмірковуємо... відновлюємося... складаємо... готуємо...", - повідомив він у підписі, мрійливо вдивляючись угору на фото.
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