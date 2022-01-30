Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним українським артистом. Зірка нещодавно відправився зі своєю сім'єю відпочивати на Мальдіви, звідки постійно радує фото і відео в своєму Instagram. Цей раз не став винятком, адже Дмитро опублікував в ролик, в якому звернувся до своїх фанатів.
"Ташкент!!! Чекаємо вас на концерті 14-лютого 2022 року, в Льодовому комплексі «Humo Arena»!!! У день Всіх Закоханих додамо ритму!!! Буде гаряче!!! Приходь до нас! З любов'ю і ритмом!",- написав Дмитро і зачитав речитатив-запрошення.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Сірі, пару квитків в Ташкент будь ласка", "Всесвітня любов", "Обов'язково будемо, чекаємо не дочекаємося", " я хочу на концерт! Діма, приїжджайте в Москву", "мені здається, Мінськ як мінімум дві країни чекають", "чому я не Ташкенті зараз".
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