Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 25-річна співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яка разом з блогером Кирилом Макашовим стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни", часто ділиться з шанувальниками новоми фото та відео.
Цього разу Мішель показала кадри з нової фотосесії у Києві, де через зйомки буває дуже рідко, та заінтригувала заявою. Зауважимо, що перед камерою зірка постала в укороченому білому светрі та чорних шкіряних штанах.
"Люблю ці короткі заїзди до Києва! Встигла зробити чимало цікавих речей - скоро поділюся, впевнена ви кайфанете. Київ, дякую!)
Сумуватиму ❤️", - написала Мішель.
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Шанувальники прокоментували нові фото Андраде.
"Прекрасна 😍", "Красотка 😍😍😍", "Захопливо😍", "Дуже красива😍", "Пісні чудові та й сама дуже гарна", "Красуня😍Така мила дівчина", "Дуже красива Мішель❤️🔥", - написали в мережі.
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