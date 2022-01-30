Відома українська співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде розповіла, з якою проблемою зіткнулася на зйомках в іншій країні.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде не тільки популярна співачка, а й ведуча програми про подорожі "Орел і Решка". На своїй сторінці в Instagram ведуча згадала, як минулого літа з неї сталася неприємність. Виявилося, що Андраде зламала руку і їй довелося з переломом брати участь у зйомках.

"Гортала старі фотографії та згадала, що минулого року у мене був перелом і під час зйомок я ходила з гіпсом", — поділилася співачка.

"Я була впевнена, що це не перелом. Я, виходячи з кабінету, вже з посмішкою і гіпсом. Перший перелом, перший гіпс, та ще й в чужій країні, та ще й зйомки завтра, відмінно... Тоді ще не розуміла, як складно буде", — розповіла Мішель Андраде.

"Рука весь день набрякає, холодно, пальці замерзли...", — перерахувала проблеми ведуча.

Не дивлячись на те, що Мішель Андраде довелося з переломом зніматися в "Орлі та Решка", вся знімальна команда підтримувала її та уважно до неї ставилася.

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