Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - успішна українська співачка і ведуча проекту "Орел і Решка". Зірка зустрічалася довгий час з Микитою Ломакіним, але пара в підсумку розпалася. І співачка довгий час мовчала про нові стосунки, але в інтерв'ю Славі Дьоміну вирішила зізнатися, що зараз вже не одна. Андраде вирішила не називати ім'я свого коханого. І Олексій Завгородній, який був одружений до 2021 року на Ганні Андрійчук, Підігрів чутки про те, що саме він став коханим Мішель, поділившись новими сторіс в Instagram.

На сторіс Олексій сидів разом з Мішель і Вікторією, яка працює в структурі "мізки ІНТЕРТЕЙМЕНТ". Відомо, що Завгородній І Андраде клієнти продюсерського центру, яким керує Потап і його екс-дружина Ірина Горова.

"Я на побаченні", - сказав Олексій, після чого показав Мішель, а потім віку.

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