Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є не тільки успішною українською співачкою, а й ведучою проекту "Орел і Решка". Зірка вирішила на нових сторіс в Instagram показати, як нарешті дісталася до салону краси, де зробила собі макіяж і укладку.
"Раз я в салоні краси, значить дуже скоро буду дуже красива і акуратна", - сказала Мішель у сторіс.
Зірка для походу в салон вибрала незвичайну кофтинку з вирізом і відкритим животиком, а образ доповнила шкіряними штанами.
"Телепортація рівень Бога. Готуюся до інтерв'ю і звичайно хочу виглядати красиво", - зазначила в сторіс знаменитість.
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"Вже й забула, як виглядаю після укладкою і мейка...", - написавши Мішель на наступному сторіс.
Після цього Андраде показала, як ефектно виглядає після відповідних процедур. Зірка запропонувала українцям оцінити образ за шкалою з вогником.
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