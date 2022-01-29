Співачка і ведуча "Орел і Решка" влаштувала танці в спальні, вдягнувши панамку свого молодого чоловіка.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - популярна українська співачка, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап). Другий сезон поспіль зірка знімається в тревел-шоу"Орел і Решка". Також зірка активно веде сторінку в Тікток, де цього разу вирішила поділиться новими відео, на якому показала, як танцює.

Зірка одягла панамку свого хлопця і стильний топік, який ефектно підкреслив форми співачки. Андраде танцюючи в спальні, вражаючи рухами.

"Став » +" Якщо любиш ходити в його речах", - написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Дуже красива", "шикарна","Мішель, ви розікрали весь його гардероб. Панамки, сорочки, в чому він бідний ходити буде", " сама тренд придумала? Якщо немає то Сорі я просто за тренди не шарю!", "я дивлюся Орел і Решка, там то ти в Непалі. І то в ресторані пила воду", "Мішель, ти бомба".

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