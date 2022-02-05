Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 16-річна дочка популярної артистки Олі Полякової Маша, яка пішла по стопах мами і стала вокалісткою власної групи "Шви", часто ділиться з шанувальниками новими фото.
Цього разу Маша Полякова без сорому показала фігуру у новому червоному купальнику. 16-річна дівчина записала сторіс з вбиральні у розкішному номері.
Також Полякова-молодша показала шанувальникам розкішний вид з вікна на відпочинку.
"Який же це кайф", - сказала дочка Олі Полякової.
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Маша Полякова відправилася на відпочинок та запропонувала шанувальникам здогадатися, куди вона полетіла. Однак поки інформацію про своє місце перебування дівчина не розсекретила.
Раніше Politeka повідомляла, що дочка Полякової наробила галасу, кардинально змінивши зовнішність: "Їй же потрібно виділятися".
Нагадаємо, що Полякова і Дорофєєва "зчепилися" на Голосі країни через 17-річну школярку: "Я не здамся без бою".
Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової насмішила українців, пожартувавши над мамою: "А я говорила...".