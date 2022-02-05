16-річна дочка відомої артистки Олі Полякової Маша, яка нещодавно дебютувала у ролі вокалістки власної групи "Шви", поділилася з шанувальниками новим фото.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 16-річна дочка популярної артистки Олі Полякової Маша, яка пішла по стопах мами і стала вокалісткою власної групи "Шви", часто ділиться з шанувальниками новими фото.

Цього разу Маша Полякова без сорому показала фігуру у новому червоному купальнику. 16-річна дівчина записала сторіс з вбиральні у розкішному номері.

Також Полякова-молодша показала шанувальникам розкішний вид з вікна на відпочинку.

"Який же це кайф", - сказала дочка Олі Полякової.

Маша Полякова відправилася на відпочинок та запропонувала шанувальникам здогадатися, куди вона полетіла. Однак поки інформацію про своє місце перебування дівчина не розсекретила.

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