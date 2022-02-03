Тренера "Голосу країни" Ольга Полякова і Надя Дорофєєва влаштували боротьбу за 17-річну вокалістку, яка змогла розгорнути трьох наставників до себе.

Як передає Politeka.net, на шоу "Голос країни" виступила 17-річна співачка Марія Сур c піснею "Survivor". Вокалістка змогла розгорнути до себе відразу три наставника-Ольгу Полякову, Потапа і Надю Дорофєєву.

Тренера почали справжню боротьбу за дівчинку. Оля Полякова вирішила зателефонувати своїй старшій доньці-Маші, щоб та назвала причини, чому вокалістка повинна піти до неї в команду..

"Маша, може ти розкажеш їй, яка я класна?", — попросила свою дочку Полякова і понесла телефон до учасниці.

У свою чергу Надя Дорофєєва теж взяла телефон і подзвонила своєму чоловікові - Володимиру Дантесу, якого попросила розповісти учасниці, чому варто йти іменний до неї в команду.

"Я не здамся без бою", - сказала Надя Дорофєєва.

Незважаючи на суперечки, вокалістка пішла в команду до Наді Дорофєєвої.

Шанувальники залишили безліч коментарів, де оцінюють виступ Марії Сур:"Талановита дівчинка Маша. Найбільше мені сподобався батл між тренерами Полякової та Дорофєєвої. Маша заспівала чудово. Молодець!", "Краще виступу поки що, будемо подивитися чим вона нас далі здивує"," Битва тренерів - це окреме шоу", " Ну і НУ Маша, дала драйву не за віком! Це справжній талант, коли на сцені так сильно перетворюється людина, в житті милашка) Артистка! давно так наставники не боролися)"

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