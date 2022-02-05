16-летняя дочь известной артистки Оли Поляковой Маша, которая недавно дебютировала в роли вокалистки собственной группы "Швы", поделилась с поклонниками новым фото.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 16-летняя дочь популярной артистки Оли Поляковой Маша, которая пошла по стопам мамы и стала вокалисткой собственной группы "Швы", часто делится с поклонниками новыми фото.

На этот раз Маша Полякова без стеснения показала фигуру в новом красном купальнике. 16-летняя девушка записала сторис из уборной в роскошном номере.

Также Полякова-младшая показала поклонникам роскошный вид из окна на отдыхе.

"Какой же это кайф", - сказала дочь Оли Поляковой.

Маша Полякова отправилась на отдых и предложила поклонникам угадать, куда она полетела. Однако пока информацию о своем месте пребывания девушка не рассекретила.

Ранее Politeka сообщала, что дочь Поляковой наделала шуму, кардинально изменив внешность: "Ей же нужно выделяться".

Напомним, что Полякова и Дорофеева "сцепились" на Голосе страны из-за 17-летней школьницы: "Я не сдамся без боя".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой насмешила украинцев, подшутив над мамой: "А я говорила...".