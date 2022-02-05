Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 16-летняя дочь популярной артистки Оли Поляковой Маша, которая пошла по стопам мамы и стала вокалисткой собственной группы "Швы", часто делится с поклонниками новыми фото.
На этот раз Маша Полякова без стеснения показала фигуру в новом красном купальнике. 16-летняя девушка записала сторис из уборной в роскошном номере.
Также Полякова-младшая показала поклонникам роскошный вид из окна на отдыхе.
"Какой же это кайф", - сказала дочь Оли Поляковой.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
В Украину придет похолодание, но оттепель не за горами: к чему готовиться
Дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов: "А ведь был любим миллионами"
Жил в пансионате: как прошли последние дни жизни Куравлева, оставившего миллионное наследство
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Маша Полякова отправилась на отдых и предложила поклонникам угадать, куда она полетела. Однако пока информацию о своем месте пребывания девушка не рассекретила.
Ранее Politeka сообщала, что дочь Поляковой наделала шуму, кардинально изменив внешность: "Ей же нужно выделяться".
Напомним, что Полякова и Дорофеева "сцепились" на Голосе страны из-за 17-летней школьницы: "Я не сдамся без боя".
Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой насмешила украинцев, подшутив над мамой: "А я говорила...".