Як пише Politeka.net, Маша - 16-річна дочка Олі Полякової, яка почала кар'єру співачки, ставши солісткою нової панк-рок групи. Також дівчина кілька років активно розвиває блоги в соціальних мережах, де ділиться з фанатами різним контентом, підігріваючи інтерес до своєї персони.
У новому відео, яке Маша опублікувала в Тікток, дочка Олі вирішила пожартувати над мамою.
"На мене падає телефон з 69 поверху.
Лікар: вона померла через телефон.
Мама: а я говорила", - був написаний діалог у відео.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"З 69...", "Чому не з 70-го", "вона схожа на Ольгу Полякову", "красуня", " огляд на хату швидко...", "Помер від сміху"," ти дуже схожа на дочку Полякової"," але в діагнозі всерівно буде писати це все через комп'ютер і не важливо, що у тебе його навіть немає","як же на маму схожа".
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