Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, показала свій ранок, блиснувши ідеальною фігурою в залі, а пізніше продемонструвала зовнішність крупним планом.

Ані Лорак доглядає за зовнішністю не тільки в кабінеті у косметолога, але і в спортивному залі, передає Politeka.net. Співачка займається ранковою гімнастикою натщесерце протягом півгодини. Зірка вважає, що саме так легше скинути пару зайвих кілограмів і посилюється робота метаболізм.

В результаті у Ані Лорак можна помітити рельєфний прес, який вона продемонструвала на чорно-білому фото в сторіс Instagram. Артистка вразила підтягнутим тілом.

Крім того, Ані Лорак після тренування приймає контрастний душ, який покращує кровообіг і робить шкіру пружною.

Зірка для підтримки ідеальної форми робить розвантажувальні дні, коли їсть тільки салати й білкові продукти - яйця або рибу, вважаючи за краще дробовий прийом їжі.

Крім того, досить багато уваги зірка приділяє косметичним процедурам, а також догляду за шкірою вдома. Ані Лорак використовує засоби брендів, яким довіряє. Зокрема, артистка любить патчі, які, за її словами, рятують її під час гастролей, адже швидко допомагають придбати ідеальний вигляд.

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