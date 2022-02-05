Ані Лорак доглядає за зовнішністю не тільки в кабінеті у косметолога, але і в спортивному залі, передає Politeka.net. Співачка займається ранковою гімнастикою натщесерце протягом півгодини. Зірка вважає, що саме так легше скинути пару зайвих кілограмів і посилюється робота метаболізм.
В результаті у Ані Лорак можна помітити рельєфний прес, який вона продемонструвала на чорно-білому фото в сторіс Instagram. Артистка вразила підтягнутим тілом.
Крім того, Ані Лорак після тренування приймає контрастний душ, який покращує кровообіг і робить шкіру пружною.
Зірка для підтримки ідеальної форми робить розвантажувальні дні, коли їсть тільки салати й білкові продукти - яйця або рибу, вважаючи за краще дробовий прийом їжі.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
"Вважав вигадкою": вірус обірвав життя знаменитого російського актора і режисера, який в нього не вірив
50-річний Ектор Хіменес-Браво нарешті показав свою таємну кохану: "Доброї ночі"
Кароль, Нікітюк, Мішина і не тільки, українці обрали головну "холостячку" країни: "Однозначно..."
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Крім того, досить багато уваги зірка приділяє косметичним процедурам, а також догляду за шкірою вдома. Ані Лорак використовує засоби брендів, яким довіряє. Зокрема, артистка любить патчі, які, за її словами, рятують її під час гастролей, адже швидко допомагають придбати ідеальний вигляд.
Нагадаємо, Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео
Також Politeka писала, що Ані Лорак постала на публіці з чоловіком, Мурат забутий назавжди