Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, показала свое утро, блеснув идеальной фигурой в зале, а позже продемонстрировала внешность крупным планом.

Ани Лорак ухаживает за внешностью не только в кабинете у косметолога, но и в спортивном зале, передает Politeka.net. Певица занимается утренней гимнастикой натощак в течение получаса. Звезда считает, что именно так легче сбросить пару лишних килограмм и усиливается работа метаболизма.

В результате у Ани Лорак можно заметить рельефный пресс, который она продемонстрировала на черно-белом фото в сторис Инстаграм. Артистка впечатлила подтянутым телом.

Кроме того, Ани Лорак после тренировки принимает контрастный душ, который улучшает кровообращение и делает кожу упругой.

Звезда для поддержания идеальной формы делает разгрузочные дни, когда ест только салаты и белковые продукты – яйца или рыбу, предпочитая дробный прием пищи.

Кроме того, достаточно много внимания звезда уделяет косметическим процедурам, а также уходу за кожей дома. Ани Лорак использует средства брендов, которым доверяет. В частности, артистка любит патчи, которые, по ее словам, спасают ее во время гастролей, ведь быстро помогают приобрести идеальный вид.

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