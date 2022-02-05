У мережі розсекретили ім'я третього члена журі Національного відбору, який разом зі співачкою Тіною Кароль та режисером і сценаристом Ярославом Лодигіним обиратимуть переможця.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці eurovision.ua в Instagram повідомили, що третім членом журі Національного відбору на Євробачення-2022, яке відбудеться в італійському місті Турин, стала співачка Джамала. Зауважимо, що в 2016 році вона виборола 1 місце, заспівавши пісню "1944".

Джамала приєднається за суддівським столом до співачки Тіни Кароль та режисера, сценариста та члена правління Суспільного мовника Ярослава Лодигіна.

Шанувальники написали свої враження про оновлений суддівський склад на Національному відборі.

"Чекала Данилка😭😭😭😭", "Замість Лодигіна б - Данилка, і було б супер :)", "Радий бачити Джамалу. Та вже з нетерпінням чекаю 12.02 щоб побачити цю трійку в роботі", "А як же Данилко ? Це ж не відбір .... 😢", "Еее. А де Данилко?", "Мої думки одні – об'єктивності без Данилка можна не чекати!", "Охх, круто! Але як на мене, додати би Данилка, і Лодигіна прибрати) Він же наче не спеціаліст конкретно в музиці?)", "Тільки не Джамала 🤦‍♀️ Об'єктивності не буде. Шоу для видимості, оберуть "зручного" артиста представником та й усе", "без Данилка і Притули немає сенсу дивитись:(", - написали в мережі.

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