Як повідомляє Politeka.net, на сторінці eurovision.ua в Instagram повідомили, що третім членом журі Національного відбору на Євробачення-2022, яке відбудеться в італійському місті Турин, стала співачка Джамала. Зауважимо, що в 2016 році вона виборола 1 місце, заспівавши пісню "1944".
Джамала приєднається за суддівським столом до співачки Тіни Кароль та режисера, сценариста та члена правління Суспільного мовника Ярослава Лодигіна.
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Шанувальники написали свої враження про оновлений суддівський склад на Національному відборі.
"Чекала Данилка😭😭😭😭", "Замість Лодигіна б - Данилка, і було б супер :)", "Радий бачити Джамалу. Та вже з нетерпінням чекаю 12.02 щоб побачити цю трійку в роботі", "А як же Данилко ? Це ж не відбір .... 😢", "Еее. А де Данилко?", "Мої думки одні – об'єктивності без Данилка можна не чекати!", "Охх, круто! Але як на мене, додати би Данилка, і Лодигіна прибрати) Він же наче не спеціаліст конкретно в музиці?)", "Тільки не Джамала 🤦♀️ Об'єктивності не буде. Шоу для видимості, оберуть "зручного" артиста представником та й усе", "без Данилка і Притули немає сенсу дивитись:(", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що Притула відмовився вести Нацвідбір на "Євробачення-2022", з'ясувалася причина: "Відверто кажучи...".
Нагадаємо, що велике горе наздогнало Джамалу, втратила близьку людину: "Неможливо уявити...".
Також Politeka писала, що новий скандал на Нацвідборі на "Євробачення-2022", вигнано одного з фіналістів: "Було виявлено...".