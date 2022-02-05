Як передає Politeka.net, Сергій Притула є відомим українським телеведучим і шоуменом. Як відомо, українці чекали, що він знову буде вести Нацвідбір на Євробачення. Однак, виявилося що ефір вестиме Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко. Варто відзначити, що раніше Притула був незмінним ведучим з 2017-го року.

Як відомо, Притула братиме участь у новому шоу - "Ігри талантів". На зйомках він вирішив розповісти, з якої саме причини він не буде світитися на Нацвідборі.

"Зараз такі непрості часи, коли всередині країни та навколо неї дуже багато загроз. І оскільки я багато років займаюся волонтерством, зараз це така пікова точка витрат часу і грошей на ці процеси, що я, відверто кажучи, не зовсім маю можливість відволікатися на якісь супутні проєкти", — розповів Сергій Притула.

Не дивлячись на це, Притула сказав, що підтримує нових ведучих і буде дивитися Національний відбір.

Також, ведучий зазначив, що раніше його робота на Нацвідборі також була пов'язана з тим, що він готувався командою з того ж холдингу. А після того, як договір або розірвали, або він закінчився, то він не зміг піти працювати ведучим там.

"Зрештою, я працюю в холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів нацвідборів",- розповів ведучий на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники ведучого залишили безліч коментарів, де підтримують його вибір: "О ні... Через вас і почала дивитися ці відбори. Ну, що ж таке? Сподіваюся, заміна буде гідною, тому що без вас ці відбори просто не уявляю... Хто буде правильні питання задавати?... Однак бажаю удачі на тому тернистому шляху, якому ви йдете", "безумовно, саме Вас було приємно бачити ведучим, а також чути ваші влучні жартівливі коментарі", "Дуже шкода! Ви дуже класний ведучий! Бажаю вам терпіння і натхнення з цієї нелегкої політичної справи!".

Нагадаємо, раніше в мережі обговорювалося, що ведучими можуть стати Сергій Притула, Злата Огневич, Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко. У соціальних мережах українці висловлювали свою думку, де висловили, що хочуть бачити тільки Мірошниченка.

Злату Огневич вони не бачили талановитим оратором, а багато хто висловився про те, що сподіваються, що ведучим стане хто завгодно, тільки не Притула.

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