У мережі назвали ім'я другого члена журі на Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2022, який приєднається до популярної співачки Тіни Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "suspilne.eurovision" в Instagram повідомляють про підготовку до Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2022, яке відбудеться у місті Турин, що в Італії. Повідомляється, що півфінали конкурсу заплановані на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал - на 14 травня.

Як відомо, першим членом журі Національного відбору стала українська співачка Тіна Кароль, яка у 2006 році представляла Україну на конкурсі в Афінах з піснею "Show me your love" та зайняла сьоме місце.

Нещодавно повідомили, що до Кароль за суддівським столом приєднається режисер, сценарист та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Шанувальники активно прокоментували новину в коментарях: "Оу, цікавинка яка🔥", "Де моя зірочка Данилко?😂", "Клас, вітаю Ярослава👏👏👏", "😍😍🔥🔥 оце так несподіванка", "Краще б вже Катя з Го-А😍", "Де Данилко?", "Так, а де Данилко????????", "Данилка, будь ласка, без нього буде зовсім не те😢", "Тепер треба ще Данилка в образі Сердючки. І все", "Хотілося, щоб Данилко був в журі", "Тепер чекаємо тільки Данилка!😍🔥".

Як бачимо, багато хто хоче побачити у суддівському кріслі артиста Андрія Данилка.

Раніше Politeka повідомляла, що Кароль в журі Нацвідбору на Євробачення 2022 викликала бурхливу реакцію: "Принаймні, не Лобода".

Нагадаємо, що на "Євробачення-2022" може поїхати екс-підопічна Потапа, що відомо: "Впевнений ,що не підведе".

Також Politeka писала, що ведучого Остапчука попередили про наслідки пародії на Тіну Кароль: "Тебе може вкрасти...".