Як передає Politeka.net, оргкомітет Національного відбору Євробачення дискваліфікував співака LAUD (Владислав Каращук). Про це йдеться на сторінці проекту в Instagram.

Причиною назвали те, що пісня з якою співак прийшов на Нацвідбір була оприлюднена в 2018 році.

«Оргкомітет Національного відбору Євробачення прийняв рішення про припинення участі LAUD у відборі, оскільки було виявлено, що заявлена ним для участі пісня Head Under Water була оприлюднена в 2018 році, що прямо порушує правила», - йдеться в повідомленні офіційного мовника.

Участь у фіналі Нацвідбору замість LAUD прийняти Barleben з піснею Hear My Words.

Дискваліфікація LAUD обурила українців. Багатьох здивувало, чому цей факт не перевірили раніше.

"Це капець. такий талановитий хлопець ... ну як без нього", " мені цікаво, чому ця інформація не була перевірена до того, як оголошувати учасників? Щоб в черговий раз хайпануть?", "Що за треш? Яким місцем вони заявки перевіряють? Ось так організація!", "Так взагалі крутих не залишиться", «Шопопало... Навіщо щороку брати учасників, які не відповідають правилам?!?! Заради піару??? Нічого крім здивування та відторгнення це не викликає», - пишуть у мережі.

Сам LAUD стверджує, що єдиний офіційний реліз пісні відбувся в грудні 2021 року на його другому сольному альбомі «DUAL».

"Я звертаюся до Оргкомітету Нацвідбору @suspilne.eurovision із закликом прийняти рішення, що відповідає духу і цінностям Міжнародного конкурсу. Дискваліфікація явного лідера відбору вимагає як мінімум консультації з EBU і отримання їх коментаря / рекомендації, враховуючи попередній досвід", - додав співак.

Відзначити, LAUD брав участь у Нацвідборі вже втретє. Додамо також, 2016 року він у команді Івана Дорна дійшов до суперфіналу "Голосу країни", де посів друге місце.

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