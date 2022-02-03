38-річна Джамала поділилася сумною звісткою у своєму мікроблозі в Instagram - пішла з життя її натхненниця та вчитель Наталія Олексіївна Горбатенко. Співачка опублікувала кілька кадрів, у тому числі фрагмент з інтерв'ю вчительки, в якому та з теплом відгукувалася про творчість своєї підопічної, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами Джамали, саме завдяки Наталії Олексіївні, вона змогла досягти таких висот у кар'єрі.

"Ні в консерваторії, ні після я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди буду дякувати Богові за цю зустріч❤️", - поділилася Джамала.

Крім професійних інтересів, жінок також пов'язувала багаторічна дружба.

"У консерваторії над нами часто жартували. Як такими дружніми можуть бути вчитель і учень? Як близькі подружки. У мене такої і не було, і не буде. Неймовірно важко! <...> Ми сміялися і завжди-завжди багато говорили, співали і знову сміялися. Неможливо уявити, як взагалі бути без ... Люблю", - підсумувала Джамала.

До речі, в інтерв'ю, фргаментом якого поділилася співачка, Наталія Олексіївна сказала: "Моя улюблена дівчинко, як зараз пам'ятаю, у тебе іноді просто опускалися руки, хотілося взагалі піти з професії. Як я могла допустити це, знаючи про твої здібності і величезний талант...".

Шанувальники співчувають Джамалі:

"Як шкода, що такі чудові люди йдуть..."

"😢співчуття, Сусік [Сусана, - ред.]. Прекрасна людина..."

"Не можу і не хочу вірити, що пішла від нас наша дорога, кохана, найдобріша, чуйна, світла і дуже рідна наша Наталія Олексіївна"

"😢глибокі співчуття, вічна пам'ять..."

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