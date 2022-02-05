В Сети рассекретили имя третьего члена жюри Национального отбора, который вместе с певицей Тиной Кароль и режиссером и сценаристом Ярославом Лодыгиным будут выбирать победителя.

Как сообщает Politeka.net, на странице eurovision.ua в Instagram сообщили, что третьим членом жюри Национального отбора на Евровидение-2022, которое состоится в итальянском городе Турин, стала певица Джамала. Заметим, что в 2016 году она завоевала 1 место, спев песню "1944".

Джамала присоединится за судейским столом к певице Тине Кароль и режиссеру, сценаристу и члену правления Суспільного мовника Ярославу Лодыгину.

Поклонники написали свои впечатления об обновленном судейском составе на Национальном отборе.

"Ждала Данилку😭😭😭😭", "Вместо Лодыгина б - Данилко, и было бы супер :)", "Рад видеть Джамалу. И уже с нетерпением жду 12.02 чтобы увидеть эту тройку в работе", "А как же Данил ? Это же не отбор .... 😢", "Эээ. А где Данилко?", "Мои мысли одни-объективности без Данилко можно не ждать!", "Охх, круто! Но как по мне, добавить бы Данилко, и Лодыгина убрать) он же вроде не специалист конкретно в музыке?) ", "Только не Джамала 🤦‍♀️ объективности не будет. Шоу для видимости, выберут "удобного" артиста представителем да и все"," без Данилко и Притулы нет смысла смотреть: ( " , - написали в сети.

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