Як передає Politeka.net, Катя Осадча є популярною ведучою авторського шоу "Світське життя", де оглядає події та розповідає українцям факти про зірок шоу-бізнесу. На сторінці шоу опублікували нові фото з "Ukranian Fashion Week". Там вона зустрілася з ведучою Нелею Шовкопляс, Олексієм Сухановим, Наталією Могилевською, співачкою Роксоланою сиротою і ведучою Юлією Зорій (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
"Новий сезон "Світського життя" стартує вже завтра о 18.30 До зустрічі", — заявила Катя Осадча.
Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Хороший костюмчик", "Нарешті поміняли час", "Справа та, що просила скинутися українцям, щоб купити вподобані сережки з діамантами?"
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