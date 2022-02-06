Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде шоу" Світське життя " засвітилася з Наталією Могилевською, яка вбралася в кімоно.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є популярною ведучою авторського шоу "Світське життя", де оглядає події та розповідає українцям факти про зірок шоу-бізнесу. На сторінці шоу опублікували нові фото з "Ukranian Fashion Week". Там вона зустрілася з ведучою Нелею Шовкопляс, Олексієм Сухановим, Наталією Могилевською, співачкою Роксоланою сиротою і ведучою Юлією Зорій (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Новий сезон "Світського життя" стартує вже завтра о 18.30 До зустрічі", — заявила Катя Осадча.

Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Хороший костюмчик", "Нарешті поміняли час", "Справа та, що просила скинутися українцям, щоб купити вподобані сережки з діамантами?"

Нагадаємо, що Наталія Могилевська з'явилася на показ відомого українського дизайнера в старому кімоно, якому вже 20 років.

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