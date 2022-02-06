Стало відомого, кого українці побачатьв журі Національного відбору на Євробачення 2022, та чому серед них не буде улюбленця публіки Андрія Данилка.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці eurovision.ua в Instagram повідомили, що третім членом журі Нацвідбору на Євробачення-2022 стала співачка Джамала, яка у 2016 році виборола перше місце на конкурсі, заспівавши пісню "1944".

Так, цього року за суддівським столом українці побачать співачок Джамалу та Тіну Кароль, яка представляла Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Show me your love", а також режисера та члена правління Суспільного мовника Ярослава Лодигіна.

У коментарях шанувальники написали, що хотіли б знову побачити в журі Андрія Данилка.

"Замість Джамали Данилка, хоть щось було б цікавіше, як для мене Джамала вже не цікава. Ну буде видно, хоть дякую за Тіну і дуже цікаво як себе представить Лодигін, він новенький і буде цікавенько.😍", "Данилка замість Лодигіна", "Мої думки одні – об'єктивності без Данилка можна не чекати!", "Данилко😭😭😭", "Ой а де Данилко?((( Я вже так звикла, що він там, що просто не уявляю вже Нацвідбору без нього 😳 Але цьогоріч трошки вирішили оновити весь склад, включно із ведучими. Все, що не робиться - на краще 😉❤ Але Данилко - це, безперечно, love forever😉 Його слушні поради, шуточки і вічно "як вас звати" - це просто 🔥😍", - написали в мережі.

Українцям пояснили, що Андрій Данилко за власним бажанням відмовився стати членом журі: "Андрій Данилко відмовився від суддівства! Артиста було запрошено, але у відповідь офіційний мовник отримав відмову!".

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