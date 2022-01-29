Як пише Politeka.net, в Україні зараз проходить Нацвідбір на "Євробачення 2022". На Нацвідборі за цей час вже встигло статися кілька скандалів. Alina Pash їздила в Крим, а співака LAUD виключили через пісню Head Under Water, яка була оприлюднена в 2018 році. А на сторінці "Музвар" з'явилася думка групи Cloudless, які теж незадоволені ситуацією на Нацвідборі.
"Нас хотіли злити", — Cloudless про НацВідбір 2020.
Допоки пристрасті на цьогорічному НацВідборі лише набувають інформаційного розголосу, ми розпитали гурт Cloudless про подробиці відбору 2020-го. І там теж було не все так просто:
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Антон: я скажу відверто. Ми без шалених інвестицій, команд маркетологів, отримуємо глядацький бал такий, як у топ-4 учасників всього відбору. Майже всі судді поставили нам високий бал. Навіть Данилко, який по справедливості розніс деякі нюанси шоу, ставить високий бал. А один із суддів ставить нам два. Технічні нюанси дуже сильно вплинули".
Катя Павленко, яка минулого разу їздила з групою Go_A на конкурс Євробачення, поділилася своєю думкою:
"Ну, не знаю... Складно було всім. Нюанси були у кожного учасника. І це не тому, що когось зливали. Повірте на інших проектах та ж ситуація. Не пам'ятаю хорошого моніторингу на жодному виступі в Україні. Це жахливо дратує і демотивує, але це факт. Його потрібно прийняти і враховувати завжди, коли виходиш на сцену у нас", - написала Павленко.
Нагадаємо, скандал струс Нацвідбір на "Євробачення-2022", Alina Pash їздила до Криму
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