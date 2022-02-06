Даша Ульянова - колишня гімнастка, учасниця шоу "Холостяк-10" , яка зараз працює телеведучою, а також активно розвиває свій блог в Instagram, пише Politeka.net. Кожен день зірка ділиться з шанувальниками чимось цікавим.
Зокрема, в новому сторіс зірка вирішила поділитися своїм гарним настроєм. Зірка прогулялася вулицею, знімаючи Селфі. Даша Ульянова була в синьому гольфі й смугастій шубці. З обличчя телеведучої не сходила посмішка.
"Погода просто клас", - поділилася переможниця "Холостяка".
Примітно, що на вулиці йшов невеликий сніг.
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Зазначимо, Даша Ульянова раніше ділилася, що з дитинства бореться з комплексами. Зокрема, коли зірка досягла підліткового віку її не влаштовував розмір її губ, тому вона зважилася їх збільшити.
Зараз красуня навчилася себе любити, при цьому вона пишається своєю здатністю боротися з тим, що їй не подобається і змінювати свій внутрішній і зовнішній світ, від чого залежить і її душевне благополуччя.
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