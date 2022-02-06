Даша Ульянова - бывшая гимнастка, участница шоу "Холостяк-10", которая сейчас работает телеведущей, а также активно развивает свой блог в Инстаграм, пишет Politeka.net. Каждый день звезда делится с поклонниками чем-то интересным.
В частности, в новом сторис звезда решила поделиться своим хорошим настроением. Звезда прогулялась по улице, снимая селфи. Даша Ульянова была в синем гольфе и полосатой шубке. С лица телеведущей не сходила улыбка.
"Погода просто класс", - поделилась победительница "Холостяка".
Примечательно, что на улице шел небольшой снег.
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Отметим, Даша Ульянова ранее делилась, что с детства борется с комплексами. В частности, когда звезда достигла подросткового возраста ее не устраивал размер ее губ, поэтому она решилась их увеличить.
Сейчас красотка научилась себя любить, при этом она гордится своей способностью бороться с тем, что ей не нравится и менять свой внутренний и внешний мир, от чего зависит и ее душевное благополучие.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова после праздника пожаловалась на проблемы со здоровьем
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