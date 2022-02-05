Студія "Квартал 95" заявила про можливість припинення співпраці із німецьким прокатником hamburg.de, якщо ті негайно не виправлять помилку в анонсі.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці Студії "Квартал 95" з'явилося звернення до німецького прокатника hamburg.de, яке презентує розважальне шоу "Вечірній Квартал" у країнах Європи.

Справа в тому, що hamburg.de розмістило новину на своєму сайті такого змісту: "Russische Comedy-Show "Kvartal 95". Керівництво Студії "Квартал 95" вважає таке повідомлення дискредитацією.

"Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може!", - написали на сторінці.

Також на сторінці заявили, що якщо помилку не виправлять, то Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження.

"Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - йдеться в дописі.

Українці написали свою думку в коментарях.

"Європейці не помилились) вони роблять висновки з контенту, який Ви несете!!!", "Не одним же вам жартувати та підколювати, у Гамбурзі теж люди з гумором :)", "Тепер ви Русіше шоу😂", "Думаю таке питання треба не в інсті вирішувати а прямо", "А виступ буде повністю українською? Обіцяєте?)))", - написали в мережі.

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