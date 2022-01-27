Як передає Politeka.net, Євген Кошовий є популярним гумористом і коміком. Він прославився завдяки своїй участі і роботі в студії "Квартал 95", де виступає вже безліч років і є одним з керівників. Також Кошовий є ведучим гумористичного шоу "Ліга Сміху".

У сторіс свого Instagram Євген Кошовий показав архівне фото зі своїм старшим братом Дмитром, якого привітав з днем народження.

"Ой, скількивсього було. Брат. Люблю тебе», - написав артист.

У Євгена Кошового з його братом різниця у віці сім років, так само як у дочок гумориста – Варвари і Серафими.

Раньше Євген Кошовий розповідав, що зараз його брат працює електриком у Німеччині.

«У нього допуск до шести тисяч вольт, тому там такі люди цінні, скажімо так», - розповідав гуморист.

Також Євген Кошовий розповідав, що у нього з братом хороші стосунки починаючи з дев'ятого класу.

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