Як пише Politeka.net, Юрій Ткач став популярним українським коміком і срібним призером вищої ліги КВК України. Після цього зірку покликали працювати в "Квартал 95", де він знімається в декількох ситкомах, зокрема "Одного разу під Полтавою"» Також артист зайняв місце судді проекту" Розсміши коміка " з Євгеном Кошовим.

Юрій Ткач регулярно радує своїх фоловерів в Instagram новим контентом. За сторінкою шоумена стежать 1,7 мільйона шанувальників.

"Спочатку включаю мікрофон, а потім – голову», - написав артист у новому пості і показав кумедне чорно-біле фото.

Пост Юрія Ткача активно коментують користувачі Мережі.

"У Вашому випадку мікрофон і голова синхронізовані і гармонійні)))) одночасно) 😂 😂 😂 ви великий молодчина«,» буває«,» ви просто вогонь«,» життєва ситуація", - пишуть в коментарях.

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