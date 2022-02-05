Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою і дружиною Володимира Дантеса. Зірка на новій фотографії в Instagram, вирішила не тільки вразити сміливим знімком, але і підігріти інтерес українців до майбутньої прем'єри.

На фото Надя прикривалася тільки клаптиком тканини, не надівши навіть білизну. Зірка розвернулася боком, прикриваючи найпікантніші місця.

"Реліз різнобарвна 18 лютого!!",- написала Надя.

Ірини Монатік і Горова відразу прокоментували фото, поставивши смайлики вогню.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Надя, ти прекрасна. Рахуємо дні до релізу", "Оооох", "Ось це анонс", " Надяяяяя! Яка ж ти нереальна! А реліз шалено чекаємо. Різнокольорові гріхи", "це вогонь", "як жарко", "Оууууууу", " Урааааа! Надя, я дуже рада! Дуже чекаю новий трек! Закреслюю дні в календарі".

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