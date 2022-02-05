Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева решила рассказать о неловкой зависимости, которая только тратит ее время и делает будни менее продуктивными. В этот раз девушка сопроводила свой пост атмосферным кадром.

«Новая зависимость – свайпать? Помните мой пост о том, что я поставила себе ограничение на инсту? Так вот…вчера впервые мне удалось не превысить лимит!!!То есть я делаю это автоматически и не вовлечённо. По сути, мне тупо нравится водить пальчиком вниз и вверх по экрану 😂

Это явно зависимость, ребята!) Ну, то есть моя зависимость – это не пить и не курить, а свайпать?) Хм, интересно, подумала я, зато нет вреда здоровью… казалось бы)) Но есть один большой минус – время. Как же много времени и внимания берет на себя один палец на руке 😂 не, ну не охренел ли этот палец?)» - высказалась Надя.

В сети пост поддержали и коллеги звезды, и знакомые. В том числе и дочь Елены Кравец, экс-жена Потапа Ирина и многие другие.

«Надя , а когда премьера песни?❤️; Если по честноку то с каждым такое бы было если бы он себе поставил лимит))); Целый день сегодня хожу и напеваю твой сниппет. Как так?😢 но очень ждём, это огонь♥️❤; такая же тема и с тиктоком, зайдёшь и выйти нереально, времени уходит куча, а по сути - в никуда...😅; Если признаётся честно то я тоже его перевешала(; Ой, у меня лимит 50 минут. Ситуация такая же».

Недавно Дорофеева заявила, что вскоре выйдет её новый трек под названием "raznotsvetnaya", который для неё многое значит. На своей странице в Инстаграм Дорофеева опубликовала новые Сториз. На кадрах певица крутится в необычном черном наряде под отрывок новой песни.

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