Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Надя Дорофеева, которая активно начала сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло", поделилась в своем Instagram забавным домашним видео. В ролик артистка случайно засветила роскошный интерьер загородного дома, в котором живет вместе с мужем Владимиром Дантесом.

В ролике Надя исполнила зажигательный танец под фрагмент своего нового хита "Разноцветная". Перед камерой артистка появилась в стильном образе – широких темных брюках с пестрой жилеткой и белой футболкой под ней. Ее волосы распущены в объемной укладке, а на лице легкий макияж и пафосный вид. Стоит отметить, что в ролике певица засветила свой дом, с мягким освещением, огромным зеркалом и милой наряженной елочкой.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Прошел только один день, как я поделилась первым сниппетом #raznotsvetnaya, а уже столько видео и просмотров. Давайте сделаем больше? 500 000 просмотров на # и я рассказываю, когда премьера трека! Ну и не забываем, кто снимет свой видос, тому летит мой лайк или коммент".

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео звезды: "А елка все еще стоит", "Ты заслуживаешь большего, любим тебя сильно, и поздравляем", "Как же хочется услышать этот трек", "Ждем!", "Ждем выход этого прекрасного трека!", "Красивая такая!", "Разноцветные грехи", "Этот сниппет в голове целый день. Скорее премьеру песни делай".

Напомним, Дорофеева в брюках с разрезами на бердах удивила танцами на улице: кадры.

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева распахнула рубашку и сверкнула идеальным прессом: "Это шикарно".

Также Politeka писала, что Дорофеева в кружеве показала, почему стоит завидовать Дантесу: "Теряли мы контроль…".