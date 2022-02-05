Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 48-річний український співак Олег Винник часто радує шанувальників новими фото та відео. Цього разу Винник опублікував кадри з музичної премії "Українська пісня року", яка відбудеться у лютому цього року.
Як бачимо, ведучими премії стали Олег Винник та Михайло Поплавський, які також заспівають свої пісні на сцені.
"Музична премія "Українська пісня року" збирає на одній сцені артистів, з якими співає вся країна!
Вже зовсім скоро - свято, на якому українська пісня залунає ще гучніше 🌟", - написали на сторінці.
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Перед шанувальниками також з'являться Настя Каменських, Артем Пивоваров, Анна Трінчер, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Сергій Бабкін, Дзідзьо та інші зірки українського шоу-бізнесу.
Шанувальники написали багато коментарів.
"Чекаємо з нетерпінням ❤️. Свято Щастя , та Безумної Любові , ну Ви в курсі 😉", "Чекаю з нетерпінням на цей прекрасний концерт! ❤️ Дуже хочеться вже Вас побачити 😉❤️", - написали в мережі.
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