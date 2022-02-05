Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram 48-летний украинский певец Олег Винник часто радует поклонников новыми фото и видео. На этот раз Винник опубликовал кадры с музыкальной премии "Українська пісня року", которая состоится в феврале этого года.
Как видим, ведущими премии стали Олег Винник и Михаил Поплавский, которые также споют свои песни на сцене.
"Музыкальная премия "Українська пісня року" собирает на одной сцене артистов, с которыми поет вся страна!
Уже совсем скоро - праздник, на котором украинская песня зазвучит еще громче 🌟 ", - написали на странице.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Илона Гвоздева объяснила свой побег из дома: "После 13 лет совместной жизни..."
Экс-ВИА Гра Мейхер в маленьком сарафане показала, как надо соблазнять на природе: "Надя, это невозможно..."
Останки российской королевы красоты нашли в лесополосе, муж долго скрывал правду: подробности трагедии
Оборвалась жизнь знаменитого актера: "Выиграл битву с раком, но потерпел поражение от..."
Перед поклонниками также появятся Настя Каменских, Артем Пивоваров, Анна Тринчер, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, Дзидзьо и другие звезды украинского шоу-бизнеса.
Поклонники написали много комментариев.
"Ждем с нетерпением ❤️. Праздник Счастья и Безумной Любви , ну Вы в курсе 😉", "Жду с нетерпением этот прекрасный концерт! ❤️ Очень хочется уже вас увидеть 😉❤️ ", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что экс-подопечная Олега Винника из "Голосу країни" похвасталась новым триумфом: "Счастлива, что...".
Напомним, что "Тайная жена" Олега Винника в платье на одно плечо всполошила публику: "Как красиво".
Также Politeka писала, что Притула невзначай напомнил, чем Олег Винник уступает Виктору Павлику: "Пора бы уже исправить".