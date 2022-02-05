Известный украинский певец Олег Винник поделился с поклонниками кадрами с музыкальной премии "Укріїнська пісня року", которая состоится в феврале.

Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram 48-летний украинский певец Олег Винник часто радует поклонников новыми фото и видео. На этот раз Винник опубликовал кадры с музыкальной премии "Українська пісня року", которая состоится в феврале этого года.

Как видим, ведущими премии стали Олег Винник и Михаил Поплавский, которые также споют свои песни на сцене.

"Музыкальная премия "Українська пісня року" собирает на одной сцене артистов, с которыми поет вся страна!

Уже совсем скоро - праздник, на котором украинская песня зазвучит еще громче 🌟 ", - написали на странице.

Перед поклонниками также появятся Настя Каменских, Артем Пивоваров, Анна Тринчер, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, Дзидзьо и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Поклонники написали много комментариев.

"Ждем с нетерпением ❤️. Праздник Счастья и Безумной Любви , ну Вы в курсе 😉", "Жду с нетерпением этот прекрасный концерт! ❤️ Очень хочется уже вас увидеть 😉❤️ ", - написали в сети.

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