У мережі опублікували незвичайне відео з "таємною дружиною" популярного співака Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), фанати просто в захваті від цієї красуні.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених співачці Таюне, яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, опублікували змонтоване відео, в якому зібрані яскраві фрагменти виступів артистки.

На кадрах Таюне постала на сцені під час концертів. Видно, що артистка та ще модниця, а її почуттю стилю можна тільки позаздрити. Вона виходила на сцену в різних образах, від більш скромних, до більш відкритих і спокусливих. Так, увагу шанувальників привернуло розкішне плаття на одне плече, яке дуже до лиця красуні.

Відзначимо, що в ролику звучить зворушлива пісня групи "Без обмежень" "Тону". А в підписі до відео написали: "Очі твої, як волошки в житах. Як дві вечірні зорі. З ранку до ночі бачу твої очі. З ранку до ночі очі твої". Користувачі тут же почали коментувати нове відео з Таюне: "Уррр, як ніжно", "Клас", "Як красиво", "Яка теплота", "Супер", "Красуня".

Нагадаємо, "Таємна дружина" Винника показала фігуру і стрункі ніжки в короткій спідниці з розрізом: "Тая – найкраща".

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