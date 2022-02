Блогерша Даша Квіткова, яка вийшла заміж за "Холостяка" Добриніна продовжує показувати в Instagram кадри свого щасливого життя, пише Politeka.net. Зараз дівчина часто показує, як ніжиться на Сейшелах, розвікається з чоловіком і сином на сонячному пляжі.

У білому топіку і такому ж комплекті під купальний стиль Даша покрасувалася на мальовничому пляжі на Сейшелах. Також на тлі величезних каменів дівчина виглядала більш ефектно і ніжно.

"can't read you my sexy mona liza❤️🔥» - пише під кадрами Квіткова.

У мережі відреагували на новий пост дівчини:

"Ви красуня😍 🌺; даш, а ви на телефон знімки робите ?; Бомбезний захід за камінням, напевно😍; дуже красиво 😍 нарешті можна розслабитися😍; Красиво шалено; дуже красиві фото 😍 нарешті ви відпочиваєте там, так? Без пригод😂 😂; це просто божественно😍».

Раньше Квіткова вирішила згадати про колишніх хлопців, з якими у неї були стосунки до зустрічі з Микитою.

"Зараз мені 23 роки, в липні буде 24. У двадцять я познайомилася зі своїм чоловіком, тому досвід не надто великий.

Але є 3 колишніх, які були вже в усвідомленому віці. З одним жила десь рік, з іншими двома була просто якась драматургія і ніяких інтимних відносин, але тим не менш, сліз і нервів було достатньо», - висловилася Квіткова.

